Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в случае отставки может получить новую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания из Финляндии покидает «Титановую долину» — пенсионерам увеличат прожиточный минимум — РПЦ планирует вернуть монастырь — для мэра Екатеринбурга создадут новый пост — чиновники останутся на удаленке. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Из «Титановой долины» ушел важный резидент

Финская компания «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» приняла решение о выходе из особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Причиной послужила неблагоприятная экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

Пенсионерам увеличат прожиточный минимум

Прожиточный минимум для расчета пенсий в Свердловской области в 2021 году могут увеличить на 210 рублей. В ближайшее время соответствующие изменения в закон будут рассматриваться в законодательном собрании области.

Среднеуральский монастырь выйдет из-под контроля схимонаха Сергия

РПЦ может вернуть контроль над Среднеуральским женским монастырем после того, как отлученного от церкви настоятеля, отца Сергия, вывезут из обители. Это могут сделать из-за уголовных дел, которые ранее были возбуждены в его отношении.

Для Высокинского могут создать новую должность

Для мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в случае его отставки могут создать пост замгубернатора Свердловской области по цифровой трансформации. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

Чиновники останутся на удаленной работе

Сотрудники госучреждений, которых отправили на удаленную работу с 6 октября, будут работать в дистанционном режиме как минимум до ноября. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.