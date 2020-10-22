22 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 23 октября. РПЦ вернет монастырь отца Сергия, пенсионерам повысят выплаты

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Пресс-подход к Александру Высокинскому на Площади Труда. Екатеринбург, высокинский александр
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в случае отставки может получить новую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания из Финляндии покидает «Титановую долину» — пенсионерам увеличат прожиточный минимум — РПЦ планирует вернуть монастырь — для мэра Екатеринбурга создадут новый пост — чиновники останутся на удаленке. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 23 октября — в обзоре URA.RU:

Из «Титановой долины» ушел важный резидент

Пенсионерам увеличат прожиточный минимум

  • Прожиточный минимум для расчета пенсий в Свердловской области в 2021 году могут увеличить на 210 рублей. В ближайшее время соответствующие изменения в закон будут рассматриваться в законодательном собрании области.

Среднеуральский монастырь выйдет из-под контроля схимонаха Сергия

Для Высокинского могут создать новую должность

Чиновники останутся на удаленной работе

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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