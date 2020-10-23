23 октября 2020

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, эпидемия, общественный транспорт, медицинская маска, защитная маска, метрополитен, метро, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус, станция метро1905года
Эпидемия коронавируса может закончиться к лету 2021-го Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса в России может улучшиться в середине лета 2021 года. Такое мнение в беседе с журналистами выразил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — сказал Зуев в интервью «Парламентской газете».

Ранее он высказывался в пользу введения в стране тотального карантина. По мнению вирусолога, без такой меры остановить распространение инфекции невозможно. Власти страны, в свою очередь, не намерены ужесточать ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, например, утверждала, что введение карантина в РФ не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также мыть руки. Владимир Путин также считает, что возвращаться к весенним мерам не нужно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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