В Челябинской области установлен новый рекорд по заражениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 30 октября — 324-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 234-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 19 955, выздоровели 14 902 и скончались 628 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 581 693 (+17 717) случаев заражения. Вылечились 1 186 041 (+14 740) пациентов — 75,0% от заболевших. Умерли 27 301 (+366) человек — 1,7% от заразившихся.

Установлен новый рекорд

В Челябинской области, по данным на 29 октября, зафиксирован 151 случай инфицирования коронавирусом за сутки, из них двое школьников. Об этом рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Это новый рекорд с начала сентября. За минувшие сутки умерли семь пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 19 955 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4 383 южноуральца. Умерли семь человек в возрасте от 48 до 82 лет. У одной 82-летней пациентки COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других шести коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Карантин продлен на две недели

Губернатор намерен продлить карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу до 15 ноября включительно. Власти снова ограничились стандартным сроком — две недели.

«Обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам возраста 65+», — рассказал собеседник URA.RU.

Акушерку прочат в министры

В социальных сетях остро отреагировали на заявления челябинской акушерки Елизаветы Суворовой, которая работает в «красной зоне», по поводу отсутствия лечения от коронавируса. Пользователи пророчат ей серьезное повышение.

«Вот такого врача надо назначать на должность министра здравоохранения, которая не боится высказать все, что думает, и будет наводить порядок! Молодец!» — написала Татьяна Демченко в Facebook.

Выросло число разводов

В Челябинской области в сентябре 2020 года количество разводов по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло в полтора раза. Об этом сообщила URA.RU председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих.

Минимум разводов был зарегистрирован в апреле, когда был введен жесткий карантин. При этом уже к сентябрю ситуация кардинально поменялась. В сентябре 2019 года было зарегистрировано 1 308 разводов, а в 2020 году — 1 844. Получается, что те, кто отложил развод весной, сделали это осенью.

Жители Златоуста собирают митинг

Жители Златоуста против ковидного госпиталя на базе роддома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Златоуста направили в мэрию уведомление о проведении митинга против ковидного госпиталя, открытого на базе местного роддома. Акцию, которую планируется провести 8 ноября в сквере краеведческого музея, организаторы планируют собрать около 200 человек. Протестующие предлагают отдать под госпиталь пустующее здание больницы РЖД.

В мэрии Златоуста URA.RU подтвердили, что такое уведомление поступило, однако заявили, что не понимают смысла протеста. Чиновники назвали предстоящее мероприятие политическим хайпом. Тем временем все койки основного ковидного госпиталя Златоуста и в роддоме уже закончились.

Пандемия повлияла на транспортную агломерацию

Транспортная агломерация Челябинска, Копейска и Сосновского района отложена до 31 декабря 2021 года включительно. На завершение реформы системы общественного транспорта повлияла пандемия коронавируса, которая не позволила подсчитать адекватный пассажиропоток. В пояснительной записке к документу указано, что дата введения новой маршрутной сети перенесена на 2021 год включительно.