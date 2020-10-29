Осужденного экс-мэра Челябинска исключили из «Единой России»

Евгения Тефтелева исключили из партии после вынесения приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева исключили из партии «Единая Россия». Такое решение было принято на заседании президиума челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» 30 октября.

«Его членство на период рассмотрения уголовного дела было приостановлено. После вынесения приговора Тефтелев был исключен из партии», — заявили URA.RU в президиуме партии ЕР.

Ранее за историю с уголовным делом Тефтелева был также исключен из партии «Единая Россия» депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук. Он признал, что давал Тефтелеву взятку. Хотя к уголовной ответственности его не привлекли, в партии решили, что депутат, совершивший подобные действия, не может быть членом «Единой России».

Тефтелев был приговорен к трем годам лишения свободы. Прокуратура намерена оспорить это решение, считая приговор слишком мягким.