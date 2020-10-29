29 октября 2020

Осужденного экс-мэра Челябинска исключили из «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Евгению Тефтелеву в Центральном суде. Челябинск, решетка, клетка, тефтелев евгений
Евгения Тефтелева исключили из партии после вынесения приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева исключили из партии «Единая Россия». Такое решение было принято на заседании президиума челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» 30 октября.

«Его членство на период рассмотрения уголовного дела было приостановлено. После вынесения приговора Тефтелев был исключен из партии», — заявили URA.RU в президиуме партии ЕР.

Ранее за историю с уголовным делом Тефтелева был также исключен из партии «Единая Россия» депутат гордумы Челябинска Сергей Селещук. Он признал, что давал Тефтелеву взятку. Хотя к уголовной ответственности его не привлекли, в партии решили, что депутат, совершивший подобные действия, не может быть членом «Единой России».

Тефтелев был приговорен к трем годам лишения свободы. Прокуратура намерена оспорить это решение, считая приговор слишком мягким.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...