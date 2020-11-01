01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Пермяки завалили губернатора жалобами по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Количество поступивших губернатору обращений за год выросло почти на 40% Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Пермского края стали чаще обращаться к губернатору и в органы власти из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из анализа обращений, зарегистрированных в аппарате краевого правительства.

По итогам третьего квартала текущего года в отделе по работе с обращениями граждан зарегистрировано 5 467 обращений. Это на 39% больше, чем годом ранее. «Жителей волновали вопросы санитарно-карантинного контроля, работы медицинских учреждений и их сотрудников, лечения и оказания медпомощи, выплаты пособий и компенсаций на ребенка», — указано в статобзоре.

Наибольшее количество обращений направлено на рассмотрение в исполнительные органы госвласти — 52,6%. В адрес губернатора поступило 29 обращений или 0,5% от общего количества обращений (годом ранее — 0,03%). Лидером по количеству обращений стала Пермь, на втором месте — Березники, далее следует Пермский муниципальный район.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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