Пермяки завалили губернатора жалобами по коронавирусу

Жители Пермского края стали чаще обращаться к губернатору и в органы власти из-за ситуации с коронавирусом. Это следует из анализа обращений, зарегистрированных в аппарате краевого правительства.
По итогам третьего квартала текущего года в отделе по работе с обращениями граждан зарегистрировано 5 467 обращений. Это на 39% больше, чем годом ранее. «Жителей волновали вопросы санитарно-карантинного контроля, работы медицинских учреждений и их сотрудников, лечения и оказания медпомощи, выплаты пособий и компенсаций на ребенка», — указано в статобзоре.
Наибольшее количество обращений направлено на рассмотрение в исполнительные органы госвласти — 52,6%. В адрес губернатора поступило 29 обращений или 0,5% от общего количества обращений (годом ранее — 0,03%). Лидером по количеству обращений стала Пермь, на втором месте — Березники, далее следует Пермский муниципальный район.
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