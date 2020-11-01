Часть студентов Уральского государственного юридического университета продолжит ходить на лекции, несмотря на рекомендацию губернатора Евгения Куйвашева с 27 октября перевести студентов на дистанционное обучение. Об этом ректор вуза Владимир Бублик заявил в видеообращении к студентам. URA.RU ознакомилось с фрагментом выступления.
«Студенты первого и второго курса пока остаются работать в университете. Первокурсники только начинают понимать, что такое образование в вузе, если их оставить на дистант, боюсь, мы заложим мину замедленного действия. <…> Студенты второго курса продолжат учиться, потому что это очень сложный курс, когда студенты начинают изучать фундаментальные дисциплины — гражданское, уголовное, административное право», — заявил Владимир Бублик.
В то же время на учебу в режиме online со 2 ноября переведены студенты третьих и четвертых курсов. Ректор уточнил, что они чаще заражаются коронавирусом, так как многие уже работают и контактируют с большим количеством людей. Удаленно с 1 сентября учатся магистры, студенты вечерней и заочной форм обучения. Бублик уточнил, что в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, сессию все студенты будут сдавать очно.
В октябре профком вуза выяснял, как студенты относятся к дистанционному формату учебы. 70% респондентов одобрили эту форму обучения, 30% заявили, что хотят посещать лекции. Всего в опросе участвовали 4000 учащихся.
После рекомендации Евгения Куйвашева УрФУ перевел студентов на дистант с 27 октября, Уральский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы и гуманитарный университет — с 28 октября.
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