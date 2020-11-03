03 ноября 2020

Названы первые результаты выборов президента США

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп опережает Джо Байдена в двух штатах Фото: Официальный сайт Президента РФ

Республиканец Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир. Об этом свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.

«В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней он набирает 72% голосов. <…>. В Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса — у Трампа их 16, у Байдена 10», — пишет РИА «Новости». Изначально говорилось, что Трамп одерживает победу еще в штате Кентукки, но позже появилась информация, что там, по итогам подсчета 6% голосов, у демократа Джо Байдена 54%, у Трампа — 44,5%.

«Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», — написал действующий американский лидер на своей странице в Twitter. По словам директора по коммуникациям Белого дома Алиссы Фара, республиканец следит за выборами с семьей и помощниками в Восточном крыле администрации президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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