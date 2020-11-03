Белый дом огородили двухметровым забором на случай беспорядков Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

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Вокруг Белого дома в Вашингтоне установили забор высотой около 2,5 метров на случай массовых беспорядков после выборов президента США. Заграждение представляет собой металлические панели из железной сетки, на которую невозможно забраться.

«Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. <…>. Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN. Более того, по данным телеканала, к протестам готовятся магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками и фанерой.

Ранее политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил URA.RU, что США могут вновь пострадать из-за протестов, ожидающихся после выборов президента. При этом не важно, какой кандидат в итоге победит. Выборы американского лидера проходят 3 ноября. По предварительным опросам, большинство жителей самых важных штатов — Пенсильвании, Флориды, Аризоны и Висконсина поддерживают демократа Джо Байдена.