На борьбу с коронавирусом может потребоваться больше двух лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 ноября, — 330-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 240-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным RT, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 317 974, достигнув отметки в 47 977 078. Выздороветь удалось уже 31 805 341 пациенту. Жертвами COVID-19 стали 1 222 936 человек (+6 730).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 798 956 американцев. Следом идут Индия (8 363 412) и Бразилия (5 590 941). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 693 454.

Вакцина и лекарство

Минск заинтересован в производстве российской вакцины . Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с российским лидером Владимиром Путиным. Речь шла о производстве препарата, передаче технологий и технологического процесса.

Препарат «ЭпиВакКорона», разработанный центром «Вектор», запрещен при тяжелых формах аллергии, иммунодефиците, а также несовершеннолетним. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. При острых или хронических заболеваниях прививка разрешена не менее чем через месяц после выздоровления или ремиссии, добавили в ведомстве.

Коронавирус в России

Суточный прирост зараженных в РФ должен снизиться до летних показателей к весне. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Однако, добавил он, в первую очередь результат будет зависеть от того, насколько люди будут ответственно соблюдать противоэпидемические правила.

Школы уже начали перекраивать расписание под дистанционное обучение. Список учебных учреждений, ушедших на карантин, в скором времени может пополниться.

Негативные последствия также прогнозируют и авиаперевозчикам. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев уверен, что цены на перелеты вскоре снизятся из-за конкуренции, вызванной пандемией. Некоторым авиакомпаниям придется восстанавливаться два-три года, уверен он.

Ученые, тем временем, обнаружили новый симптом коронавируса — у зараженных может закладывать уши. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Коронавирус в мире

Пандемия COVID-19 может продлиться дольше, чем пандемия испанского гриппа, которая была в начале прошлого столетия и продлилась два года. Об этом URA.RU рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, с того времени медицина сильно продвинулась вперед, но структура нового вируса гораздо сложнее.

Власти Дании решили уничтожить всех норок , которые могут являться носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Об этом объявил премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Сейчас новую форму вируса выявили уже у 12 человек. Он ослабляет способность организма к образованию антител, что может привести к проблеме при вакцинации.