Сегодня, 5 ноября, — 330-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 240-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным RT, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 317 974, достигнув отметки в 47 977 078. Выздороветь удалось уже 31 805 341 пациенту. Жертвами COVID-19 стали 1 222 936 человек (+6 730).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 798 956 американцев. Следом идут Индия (8 363 412) и Бразилия (5 590 941). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 693 454.
Вакцина и лекарство
Минск заинтересован в
Препарат «ЭпиВакКорона», разработанный центром «Вектор», запрещен при тяжелых формах аллергии, иммунодефиците, а также несовершеннолетним. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. При острых или хронических заболеваниях прививка разрешена не менее чем через месяц после выздоровления или ремиссии, добавили в ведомстве.
Коронавирус в России
Суточный прирост зараженных в РФ должен снизиться до летних показателей к весне. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Однако, добавил он, в первую очередь результат будет зависеть от того, насколько люди будут ответственно соблюдать противоэпидемические правила.
Школы уже начали перекраивать расписание под дистанционное обучение. Список учебных учреждений, ушедших на карантин, в скором времени может пополниться.
Негативные последствия также прогнозируют и авиаперевозчикам. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев уверен, что цены на перелеты вскоре снизятся из-за конкуренции, вызванной пандемией. Некоторым авиакомпаниям придется восстанавливаться два-три года, уверен он.
Ученые, тем временем, обнаружили новый симптом коронавируса — у зараженных может закладывать уши. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Коронавирус в мире
Пандемия COVID-19 может продлиться дольше, чем пандемия испанского гриппа, которая была в начале прошлого столетия и продлилась два года. Об этом URA.RU рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, с того времени медицина сильно продвинулась вперед, но структура нового вируса гораздо сложнее.
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