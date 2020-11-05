В Челябинской области мужчина поджег свою возлюбленную

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Карабаша облил бензином свою сожительницу и поджег. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, а ее гражданский супруг задержан.

«Инцидент произошел днем 5 ноября. 34-летний мужчина во время распития спиртных напитков поссорился со своей сожительницей. Мужчина из принесенной канистры облил бензином потерпевшую и поджег», — сообщили в пресс-службе. Потушить пламя помогли соседи.

Возбуждено уголовное по ч.3 ст. 30 п.«д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. За жизнь пострадавшей борются врачи.