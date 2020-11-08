Губернатор Текслер дал спецпоручение по лекарствам от COVID

За ценами на лекарства в челябинских аптеках проследят особо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На челябинском областном аптечном складе создадут двухмесячный запас препаратов, необходимых для лечения коронавируса. Кроме того, все государственные аптеки будут оснащены пульсоксиметрами для измерения уровня кислорода в крови у всех желающих. Об этом поручении губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал в Instagram.

«Проанализировал ваши сообщения про нехватку медицинских препаратов в аптеках области. Чаще всего вы пишете про недостаток антибиотиков, арбидола и других противовирусных препаратов. Поставил задачу иметь контролируемый двухмесячный товарный запас востребованных препаратов», — заявил Текслер.

Губернатор обещал лично, с помощью управления антимонопольной службы региона, проследить за стоимостью лекарств из перечня жизненно важных. Он заявил, что их цена расти не должна.

«Закупили для государственных аптек пульсоксиметры. Там можно будет на месте измерить уровень насыщения крови кислородом», — добавил Текслер.

На брифинге по обеспечению аптек лекарственными препаратами 6 ноября гендиректор «Областного аптечного склада» Андрей Князев заявил о том, что лекарств в регионе хватает. По его словам, каждый год накануне сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ аптеки делают двухмесячный запас медикаментов. В этом году их объем был дополнительно скорректирован из-за повышенного спроса и нюансов проведения новой маркировки.