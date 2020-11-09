Готовится концепция реконструкции набережной Тобола в Кургане
Будут внесены изменения в сроки формирования бюджета области — для реконструкции набережной Тобола привлекли студентов — чиновники скинулись деньгами на премии медикам — в регион прибыли десятки медработников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Бюджет Кургана будут планировать дольше
- В Курганскую гордуму внесен проект документа, который временно отменяет для администрации города сроки разработки бюджета на следующий год. Согласно документу, у депутатов будет лишний месяц на подготовку бюджета.
Набережную Тобола реконструируют
- В Кургане началась разработка единой концепции развития набережной Тобола. В разработке проекта примут участие студенты курганских вузов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации
Курганец полмесяца не может дождаться медиков
- Житель Кургана, у которого подтвердился коронавирус, ждет медиков уже третью неделю. Они должны взять у него анализ для повторного теста, после положительного результата от 23 октября, но этого так и не случилось.
Чиновники собрали деньги для премий медработникам
- Около 130 медицинских работников области получат премии за работу из личных денег курганских чиновников, которые приняли участие в акции в поддержку медработников. Служащие собрали более 4 млн рублей.
В область приехали медики из других регионов
- В регион прибыли 45 ординаторов из медицинских вузов соседних областей. Также бороться с COVID-19 медработникам помогают около 200 студентов медколледжа. Такие данные приводит региональный оперштаб.
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