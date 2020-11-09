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Самое актуальное в Курганской области на 10 ноября. Готовится проект реконструкции Тобола, чиновники собрали деньги для медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные работы на набережной реки Тобол. Курган, ремонт набережной, набережная реки тобол, набережная тобола
Готовится концепция реконструкции набережной Тобола в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Будут внесены изменения в сроки формирования бюджета области — для реконструкции набережной Тобола привлекли студентов — чиновники скинулись деньгами на премии медикам — в регион прибыли десятки медработников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Бюджет Кургана будут планировать дольше

  • В Курганскую гордуму внесен проект документа, который временно отменяет для администрации города сроки разработки бюджета на следующий год. Согласно документу, у депутатов будет лишний месяц на подготовку бюджета.

Набережную Тобола реконструируют

  • В Кургане началась разработка единой концепции развития набережной Тобола. В разработке проекта примут участие студенты курганских вузов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации

Курганец полмесяца не может дождаться медиков

  • Житель Кургана, у которого подтвердился коронавирус, ждет медиков уже третью неделю. Они должны взять у него анализ для повторного теста, после положительного результата от 23 октября, но этого так и не случилось.

Чиновники собрали деньги для премий медработникам

В область приехали медики из других регионов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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