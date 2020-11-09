Свердловского депутата госпитализировали с коронавирусом

Депутата законодательного собрания Свердловской области Анатолия Марчевского госпитализировали с коронавирусом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.
По данным знакомых депутата, Анатолий Марчевский госпитализирован в областной противотуберкулезный диспансер. «Все нормально», — заверил депутат URA.RU на вопрос о своем самочувствии и поблагодарил за пожелание скорейшего выздоровления.
Ранее URA.RU сообщало, что по информации спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной, коронавирус подтвержден у одного из 50 депутатов регионального парламента. Еще один депутат находится на самоизоляции.
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