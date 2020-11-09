09 ноября 2020

Свердловского депутата госпитализировали с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу об увольнении Анатолия Марчевского с поста директора цирка. Екатеринбург, марчевский анатолий
Анатоли Марчевский болеет коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутата законодательного собрания Свердловской области Анатолия Марчевского госпитализировали с коронавирусом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.

По данным знакомых депутата, Анатолий Марчевский госпитализирован в областной противотуберкулезный диспансер. «Все нормально», — заверил депутат URA.RU на вопрос о своем самочувствии и поблагодарил за пожелание скорейшего выздоровления.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной, коронавирус подтвержден у одного из 50 депутатов регионального парламента. Еще один депутат находится на самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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