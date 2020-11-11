Россияне боятся, что им не хватит денег на жизнь в новогодние каникулы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В соцсетях ужаснулись предложению продлить новогодние каникулы в России. Граждане не понимают, на какие деньги им придется жить все это время.

«Это не предложение, это угроза», — считает пользователь Twitter под ником Фарген. Россияне выдвинули встречную инициативу — пусть те, кто придумал продление каникул сами заплатят за граждан коммуналку и кредиты.

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11 ноября «Коммунисты России» предложили растянуть новогодние каникулы до конца января. Партийцы считают, что это поможет избежать роста заболеваемости коронавирусом. При этом эксперты считают, что продление каникул грозит проблемами для россиян, пишет « Утро.ру ». Совет федерации также не поддержал предложение, отмечают «Дни.ру».