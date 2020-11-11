Молодой человек пытался скрыться от охраны Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В Перми подросток сорвался с третьего этажа торгово-развлекательного комплекса «Семья», убегая от охраны. Инцидент произошел 12 ноября, указано в группе «Происшествия Перми» соцсети «ВКонтакте», где размещено видео случившегося.

На видео слышно, как сотрудник торгового отдела просит юношу показать содержимое рюкзака, подозревая его в том, что тот положил в рюкзак вещи, которые не покупал. Молодой человек в присутствии охраны уверяет, что в рюкзаке у него ничего нет. Спустя некоторое время он начинает перелезать через ограждение, установленное на третьем этаже, и срывается вниз.

Сотрудник администрации ТРК «Семья» посоветовал корреспонденту URA.RU обратиться за комментарием завтра, ссылаясь на то, что руководства торгового комплекса уже нет на рабочем месте. В пресс-службе управления МВД по Перми агентству пояснили, что по факту инцидента проводится проверка. «По данному факту зарегистрирован материал проверки. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — заявил представитель пресс-службы.