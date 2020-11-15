Обладатель Кубка Стэнли, нападающий клуба НХЛ Евгений Кузнецов открыл хоккейную площадку
Глава региона продлил карантинный режим — от коронавируса умер врач — воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов открыл хоккейный корт — при пожаре погиб ребенок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
В области продлены карантинные меры
- Губернатор Алексей Текслер продлил введенный с начала пандемии карантин по коронавирусу. Он будет действовать до 27 декабря. В частности, больничные для работающих пенсионеров старше 65 лет будут продлевать автоматически.
От COVID умер врач-реаниматолог
- От коронавирусной инфекции умер 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ «ЧОКБ» Александр Трейгер. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов открыл хоккейную площадку
- Обладатель Кубка Стэнли, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел мастер-класс и автограф-сессию для челябинских школьников на открытии хоккейного корта в Челябинске.
Четыре человека погибли при пожаре
- В Пласте при пожаре, который произошел 15 ноября в частном доме, погибли четыре человека, среди них один ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
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