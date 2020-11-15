15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 16 ноября. Карантин продлен, звезда НХЛ Кузнецов открыл хоккейную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений, мастер класс
Обладатель Кубка Стэнли, нападающий клуба НХЛ Евгений Кузнецов открыл хоккейную площадку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона продлил карантинный режим — от коронавируса умер врач — воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов открыл хоккейный корт — при пожаре погиб ребенок. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

В области продлены карантинные меры

От COVID умер врач-реаниматолог

  • От коронавирусной инфекции умер 55-летний врач анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ГБУЗ «ЧОКБ» Александр Трейгер. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов открыл хоккейную площадку

Четыре человека погибли при пожаре

  • В Пласте при пожаре, который произошел 15 ноября в частном доме, погибли четыре человека, среди них один ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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