За детские сады в ЯНАО можно будет платить меньше
Ямальскую трассу будут обслуживать две компании — студентам увеличат сумму компенсаций — за детский сад можно будет платить меньше — в Новом Уренгое сменится начальник ОВД. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Важную трассу Ямала поделили две компании
- Дорогу, связывающую Сургут и Салехард, на шести участках будут обслуживать две дорожных компании: АО «Ямалавтодор» и ООО «Дорремстрой». Эти предприятия будут вести работы по обслуживанию трассы с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года.
Студентам повысят выплаты
- С 2021 года студентам-заочникам из числа коренных малочисленных народов Севера, которые получают первое высшее образование, увеличили компенсацию до 50 тысяч рублей в год. Сейчас они получают 30 тысяч рублей.
Изменится способ начисление платы за детские сады
- Счета за пребывание детей в детских садах Ямала будут выставляться за фактическое время пребывания ребенка в учреждении.
Руководитель ОВД Нового Уренгоя ушел в отставку
- Начальник отдела внутренних дел Нового Уренгоя, полковник полиции Юрий Демченко покинул свой пост. Он ушел на пенсию по выслуге лет.
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