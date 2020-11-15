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Самое актуальное в ЯНАО на 16 ноября. Студентам повысят компенсации, начальник ОВД ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
За детские сады в ЯНАО можно будет платить меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ямальскую трассу будут обслуживать две компании — студентам увеличат сумму компенсаций — за детский сад можно будет платить меньше — в Новом Уренгое сменится начальник ОВД. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Важную трассу Ямала поделили две компании

  • Дорогу, связывающую Сургут и Салехард, на шести участках будут обслуживать две дорожных компании: АО «Ямалавтодор» и ООО «Дорремстрой». Эти предприятия будут вести работы по обслуживанию трассы с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года.

Студентам повысят выплаты

  • С 2021 года студентам-заочникам из числа коренных малочисленных народов Севера, которые получают первое высшее образование, увеличили компенсацию до 50 тысяч рублей в год. Сейчас они получают 30 тысяч рублей.

Изменится способ начисление платы за детские сады

Руководитель ОВД Нового Уренгоя ушел в отставку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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