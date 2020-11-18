Чиновники ответили на обвинения уволенного спикера думы из ХМАО

Экс-спикер думы Пыть-Яха лишился должности из-за проблем в декларации Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Отставка спикера думы Пыть-Яха Олега Шевченко — самостоятельное решение местных депутатов. Региональные власти лишь уведомили народных избранников о найденных в декларации о доходах спикера нарушениях. При этом, подобные нарушения — не эксклюзив для Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в департаменте государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

«Детальная проверка достоверности и полноты сведений о доходах и расходах является системной, проводится в отношении всех депутатов, как требует законодательство РФ. Статистика показывает, что за последние два года в Югре за предоставление недостоверных сведений о доходах были досрочно прекращены полномочия 5 местных депутатов», — рассказали в депгосслужбы.

В ведомстве добавили, что «итоговое решение о конкретной мере ответственности» (речь о том, что спикера лишили полномочий) находится в исключительном ведении думы муниципального образования и принимается только коллегиально на заседании местной думы. А депутаты решили, что отсутствие в декларации о доходах Шевченко за 2016 года — достаточное основание для отставки. При этом в депгосслужбы заочно ответили на претензии экс-спикера, который поставил под сомнения результаты экспертизы. Чиновники заявили, что вся процедура оценки документов была организована по закону.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Пыть-Яха лишили полномочий спикера местной думы, основываясь на результатах антикоррупционной экспертизымы. Спикер же в ответ решил судиться с региональными чиновниками.