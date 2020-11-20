Смена позиции по «Умному голосованию» согласовывалась с Леонидом Волковым (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На финальном этапе довыборов в гордуму Екатеринбурга по двум округам местный штаб блогера Алексея Навального будет использовать технологию «Умное голосование» (УГ), подтвердил URA.RU координатор штаба Алексей Гресько. При этом изначально предполагалось, что УГ в уральской столице применяться не будет. По информации агентства, на протяжении последних полутора недель чиновников предупреждали о том, что позиция штаба изменится.

«[Когда мы отказались от „Умного голосования“] была обратная связь, что некоторые довыборы особенно важны и неправильно, что УГ не работает на них. Наши довыборы как раз такие, поэтому к критике решили прислушаться», — сказал Гресько, уточнив, что это решение было согласовано с руководством федерального штаба Навального (который возглавляет экс-депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков).

Источник URA.RU во властных структурах утверждает, что кураторов кампании информировали о планах штаба Навального. «Было понимание, что технологию все равно используют в Екатеринбурге, чтобы прорекламировать ее перед выборами в Госдуму», — поделился собеседник агентства. Другой источник допустил, что в условиях низкой явки УГ «может всерьез угрожать результату „Единой России“».

Суть «Умного голосования» в том, что перед выборами избиратели, зарегистрировавшиеся на специальном сайте, получают инструкцию, кого из соперников «Единой России» поддержать. В 2020 году эта технология помогла самовыдвиженцам на выборах в гордуму Томска и горсовет Новосибирска 13 сентября. В Екатеринбурге в обоих округах — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) — штаб Навального с помощью «Умного голосования» поддерживает кандидатов от «Яблока» Владислава Постникова (№3) и Дмитрия Трынова (№9).

Основной день голосования намечен на 22 ноября. Досрочное голосование длилось с 11 по 21 ноября. Как писало URA.RU, перед городскими властями стоит задача обеспечить победу единороссам Антону Швалеву (№3) и Виталию Чачину (№9). Для этого администрация мобилизовала на досрочное голосование бюджетников и выбрала стратегию сдерживания явки других категорий горожан.