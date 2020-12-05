Родные ветерана с Украины устроили скандал из-за медали из России

Родственники ветерана недовольны медалью, которую прислали из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В украинском городе Новомосковск разгорелся скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Награду прислали из России, и этим фактом крайне возмущены родственники ветерана, сообщает украинский «11 канал».

«Возмущению моему не было предела. Это все [медаль и удостоверение] — вещественные доказательства, а я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, прямой злости ничего не может быть», — рассказала «11 каналу» старшая дочь ветерана Василия Волошко Любовь.

Кроме этого, женщина заявила, что ее отец во время конфликта на востоке Украины поддерживал украинскую армию. В частности, откладывал из своей пенсии деньги на продукты для воюющих. Про награду от президента России Владимира Путина Любовь отцу, с ее слов, не рассказала: боится, что он не выдержит стресса.

В начале ноября в ФСБ рассекретили материалы, повествующие о действиях гитлеровского карательного отряда ГФП-721 во время Великой Отечественной войны. Сообщается также, что в его составе действовали в том числе жители Украины.