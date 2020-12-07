07 декабря 2020
06 декабря 2020

Беременных в Кургане собирают на очных курсах в карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Депозитфото, беременные, живот беременной, женщина в положении, пособие по беременности, Декрет
В Кургане для беременных проводят очные курсы Фото: depositphotos.com
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане в женской консультации в период карантина предлагают пройти очные курсы подготовки к родам. Но беременные против. Об этом женщина написала на сайте «Обратись».

«В женской консультации предлагают пройти курсы подготовки к родам. Для этого необходимо каждый вторник в определённое время посещать медицинское учреждение. Считаю, что в условиях пандемии лишний раз выходить на улицу и тем более посещать места скопления людей опасно, особенно беременным», — уточнила в обращении жительница Кургана.

Она написала, что есть большой объем информации в интернете на эту тему, но ее достоверность сомнительна. «Курсы есть платные, их стоимость варьируется от 1500 до 10 000 р., при этом нет гарантий, что человек, ведущий подготовку беременных окажет полезное, а не вредное влияние на беременную, и она после этих курсов не усложнит процесс родов при поступлении в наш родильный дом», — уточнила будущая мама. С точки зрения беременной, медикам было бы правильнее организовать виртуальное общение.

В официальном ответе на сайте «Обратись» сказано, что создание видео-лекций пока в планах. «По информации, предоставленной Курганским областным перинатальным центром, планируется подготовка лекций в электронном формате для пользователей сайта. В настоящее время проводится школа материнства малыми группами 3-4 человека», — указано в информации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...