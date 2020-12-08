08 декабря 2020
07 декабря 2020

В Пермском крае появились новые очаги коронавируса

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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, скорая помощь, больница, коронавирус, сиз, ковид, пандемия, ковидная база
В малых городах Пермского края стали чаще заражаться коронавирусом Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чернушка вышла на первое место среди крупных городов Пермского края по темпам прироста числа заразившихся коронавирусом. За последние две недели там на 70% увеличилось число заболевших COVID-19, тогда как по краю средний прирост составил 22%, а в Перми — 20,5%.

В лидерах по темпам прироста среди городов с населением больше 20 тысяч жителей находятся также Очер, Оса, Нытва, Куеда и Верещагино. В этих городах количество заразившихся с 24 ноября по 8 декабря увеличилось на 43-65%. При этом самые высокие темпы прироста уже среди всех муниципалитетов зафиксированы в Оханске, Большой Соснове и Чернушке (75%, 72% и 70% соответственно).

Наименьшие темпы распространения инфекции в последние две недели отмечены в Октябрьском, Пермском районе, Александровске, Губахе и Кудымкарском муниципальном округе. В этих городах прирост числа заразившихся составил от 12 до 17%.

Пермские города, где отмечен самый высокий темп распространения коронавируса в период с 24 ноября по 8 декабря
Таблица: Ритис Бараускас, URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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