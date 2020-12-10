Расследование началось после публикации URA.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU

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СК возбудил уголовное дело на замначальника по охране общественного порядка УВД полиции Кушвы (Свердловская область) Максима Иванцова. Об этом URA.RU сообщил Михаил Трясоумов — адвокат родственников 62-летней Надежды Боярских, погибшей год назад под колесами авто Иванцова. Целый год местные следователи вели проверку, но дело возбудили лишь после публикации URA.RU и вмешательства аппарата главы СКР Александра Бастрыкина.

«После выхода статьи на URA.RU родственники погибшей написали письмо Бастрыкину, приложив публикацию, — рассказал адвокат. — Из Москвы жалобу спустили в Екатеринбург. Следователи областного управления провели проверку и приняли решение».

Постановление о возбуждении дела подписал замруководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Григорий Казеко. «Мы с Натальей, дочерью погибшей, были накануне у него на приеме — он и сообщил нам о возбуждении дела», — говорит защитник. Дело расследуется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

По словам адвоката, родственники Боярских не требуют, чтобы Иванцов сел в тюрьму, но просят об объективном расследовании и справедливом наказании для высокопоставленного силовика. В свердловской прокуратуре агентству сообщили, что отказы от уголовного дела были незаконными, ход расследования теперь взят на контроль.

Ранее URA.RU подробно рассказывало эту историю: ДТП произошло в Кушве на нерегулируемом перекрестке, где водитель должен пропустить пешеходов. Было проведено три экспертизы (две государственных и частная), все они установили, что Иванцов ехал с превышением скорости: 55-57 км в час, хотя там стоит знак 20 км/час. Но уголовное дело не было возбуждено: местные следователи четырежды выносили отказ. Офицер МВД Иванцов отказался от комментариев.

Постановление о возбуждении уголовного дела подписал замруководителя свердловского СУ СКР Г.А.Казеко Фото: Михаил Трясоумов