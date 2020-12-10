10 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 11 декабря. Мэру Дегтярска сожгли квартиру, в электронных дневниках школьников пропали оценки

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сбоя в работе серверов «Оператора электронного правительства» у школьников исчезли оценки в электронных дневниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начнется испытание китайской вакцины — серверы правительства «рухнули» из-за сбоя — театр поедет на международный фестиваль — свердловскому мэру подожгли квартиру — в колониях области введен карантин. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:

Власти разрешили запустить испытание китайской вакцины

На серверах правительства произошел сбой

  • Серверы «Оператора электронного правительства» перенесли системный сбой из-за установки импортозамещающих программ.
  • Это привело к тому, что в электронных дневниках школьников Екатеринбурга, в системе «Сетевой город. Образование», пропали оценки за декабрь.

Театр из Екатеринбурга примет участие в балетном фестивале в Москве

  • Екатеринбургский оперный театр покажет свои постановки на международном балетном фестивале Dance Open. Балетмейстер Ural Opera Ballet Вячеслав Самодуров привезет в Москву спектакли, которые получили премию «Золотая Маска».

В колониях и СИЗО области объявлен карантин

  • Главное региональное управление ФСИН объявило карантин по коронавирусной инфекции, гриппу, ОРВИ и пневмонии в следственных изоляторах и колониях области.

Пассажир скончался в самолете, который экстренно сел в Кольцово

Мэру Дегтярска сожгли квартиру

  • Неизвестные злоумышленники подожгли квартиру мэра Дегтярска Вадима Пильникова. По словам источника, поджег может быть связан с профессиональной деятельность главы города.

Суд вынес приговор группе валютных махинаторов

  • В Екатеринбурге 10 декабря была осуждены три человека, в том числе сотрудница благотворительного фонда «ЯМама», которые за четыре года вывели 2,8 млрд рублей в иностранные банки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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