Начнется испытание китайской вакцины — серверы правительства «рухнули» из-за сбоя — театр поедет на международный фестиваль — свердловскому мэру подожгли квартиру — в колониях области введен карантин. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 декабря — в обзоре URA.RU:
Власти разрешили запустить испытание китайской вакцины
- Свердловские власти, ранее блокировавшие испытания российско-китайской вакцины Ad5-nCov, разрешили больницам начать исследование.
На серверах правительства произошел сбой
- Серверы «Оператора электронного правительства» перенесли системный сбой из-за установки импортозамещающих программ.
- Это привело к тому, что в электронных дневниках школьников Екатеринбурга, в системе «Сетевой город. Образование», пропали оценки за декабрь.
Театр из Екатеринбурга примет участие в балетном фестивале в Москве
- Екатеринбургский оперный театр покажет свои постановки на международном балетном фестивале Dance Open. Балетмейстер Ural Opera Ballet Вячеслав Самодуров привезет в Москву спектакли, которые получили премию «Золотая Маска».
В колониях и СИЗО области объявлен карантин
- Главное региональное управление ФСИН объявило карантин по коронавирусной инфекции, гриппу, ОРВИ и пневмонии в следственных изоляторах и колониях области.
Пассажир скончался в самолете, который экстренно сел в Кольцово
- На борту лайнера, летевшего по маршруту Москва-Омск и совершившего экстренную посадку в Екатеринбурге, умер пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Мэру Дегтярска сожгли квартиру
- Неизвестные злоумышленники подожгли квартиру мэра Дегтярска Вадима Пильникова. По словам источника, поджег может быть связан с профессиональной деятельность главы города.
Суд вынес приговор группе валютных махинаторов
- В Екатеринбурге 10 декабря была осуждены три человека, в том числе сотрудница благотворительного фонда «ЯМама», которые за четыре года вывели 2,8 млрд рублей в иностранные банки.
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