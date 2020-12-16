Мэр Нижнего Тагила объяснил запрет на продажу спиртного

В новогодние праздники тагильчане смогут приобрести алкоголь не всегда и не везде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Нижнего Тагила прокомментировали запрет на продажу алкоголя в центре города в новогодние праздники. Как заявил URA.RU мэр Владислав Пинаев, ограничить торговлю горячительными напитками в местах массового скопления людей предписывает федеральное законодательство.

«Речь идет о в квадрате проспекта Мира, улицы Горошникова, улицы Пархоменко, улицы Карла Маркса — именно там расположен ледовый городок. Понятно, что это делается для безопасности людей — во избежание нарушений общественного порядка, травматизма. Хотя мы с вами понимаем, что кто захочет напиться, тот напьется все равно», — пояснил мэр.

Ранее муниципальные власти выпустили постановление, согласно которому на вышеуказанной территории будет запрещена продажа алкоголя 31 декабря 2020 года с 15.00 до 23.00 и 7 января 2021 года с 10.00 часов до 15.00. Такое решение администрации вызвало неоднозначное отношение со стороны тагильчан, о чем свидетельствуют негативные отклики в соцсетях.