Свердловские врачи раскрыли последствия прививки от коронавируса

Медики Нижнего тагила привились вакциной «Спутник V» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах Нижнего Тагила началось вакцинирование медперсонала от коронавируса вакциной «Спутник V». Как рассказали URA.RU в городской больнице №4, прививки поставлены врачам амбулаторного звена, которые непосредственно работают с пациентами. Привился от COVID-19 и главврач Константин Аникин.

пресс-служба городской больницы №4 Нижнего Тагила

«Вакцина двухфазная, мы получили ее в среду, 15 декабря. Соответственно, пока медикам поставлен первый укол. Все себя прекрасно чувствуют, никаких побочных эффектов не наблюдается — ни повышения температуры, ни даже насморка. Наши медики с самого начала были убеждены в необходимости вакцинации», — рассказали в пресс-службе больницы. Повторная привика состоится через 21 день.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников рассказал, что прививочная кампания началась и в его медучреждении. «Никаких негативных последствий не наблюдается, чувствую себя хорошо. Единственное неудобство — место инъекции нельзя греть и контакт его с водой нужно исключить», — прокомментировал Сергей Овсянников. В первую очередь, добавил он, прививаются врачи, фельдшеры, медсестры, которые работают непосредственно с пациентами, заболевшими коронавирусом.

В Нижний Тагил первая партия двухкомпонентной вакцины от коронавируса в количестве 220 доз поступила 15 декабря. 110 доз «Спутник V» привезли в Городскую больницу №4 и еще столько же в Демидовскую городскую больницу. «Перевозится вакцина при „минус“ 18 градусах в морозильных камерах с соблюдением холодовой цепи, с использованием термодатчиков. Все больницы, которые ее получают, приезжают с термоконтейнерами, хладоэлементами и термодатчиками», — пояснила начальник аптечного склада ГАУ Свердловской области «Фармация» Елена Мальцева.