В ХМАО смертность от COVID во вторую волну выросла в 2 раза

В ХМАО за время второй волны пандемии (с 1 сентября) от коронавируса умерли 335 человек. Во время первой волны скончались 167 жителей округа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 222 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 502 человека (пять человек за сутки). За сутки излечились 232 человека, за весь период пандемии — 34 972 югорчанина», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 27;
- Нижневартовск — 25;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Нефтеюганск — 18;
- Нефтеюганский район — 18;
- Нягань — 17;
- Югорск — 16;
- Октябрьский район — 15;
- Сургутский район — 13;
- Когалым — 12;
- Урай — 10;
- Нижневартовский район — 7;
- Советский район — 6;
- Покачи — 6;
- Мегион — 3;
- Пыть-Ях — 3;
- Радужный — 1.
Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 150,65%. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь проходит бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.
Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО, переболевших коронавирусом, отправят в бесплатный санаторий. Направление на реабилитацию выдает лечащий врач.
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