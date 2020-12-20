В ХМАО смертность от COVID во вторую волну выросла в 2 раза

В ХМАО от коронавируса за время второй волны умерли в два раза больше человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за время второй волны пандемии (с 1 сентября) от коронавируса умерли 335 человек. Во время первой волны скончались 167 жителей округа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 222 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 502 человека (пять человек за сутки). За сутки излечились 232 человека, за весь период пандемии — 34 972 югорчанина», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 27;

Нижневартовск — 25;

Ханты-Мансийск — 25;

Нефтеюганск — 18;

Нефтеюганский район — 18;

Нягань — 17;

Югорск — 16;

Октябрьский район — 15;

Сургутский район — 13;

Когалым — 12;

Урай — 10;

Нижневартовский район — 7;

Советский район — 6;

Покачи — 6;

Мегион — 3;

Пыть-Ях — 3;

Радужный — 1.

Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 150,65%. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь проходит бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.

Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО, переболевших коронавирусом, отправят в бесплатный санаторий. Направление на реабилитацию выдает лечащий врач.