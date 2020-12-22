22 декабря 2020
21 декабря 2020

Коронавирус в Пермском крае: последние новости 23 декабря. Выявлены новые очаги заражения, госпитализировать будут чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, трамвай, пассажир в маске
В Пермском крае за сутки выявлено 332 случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 декабря, — 382-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 288-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 906 503 (+28 776) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 27 650 (+332 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 21 724 (+352) человек, умерли — 1649 (+33 за сутки).

В Пермском крае растет число смертей от коронавируса. За все время 1008 человек скончались непосредственно от COVID-19, из них 19 — за минувшие сутки. Сейчас в больницах региона находится 2022 человека, из них 124 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые случаи коронавируса выявлены в 34 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 179 человек. В Куединском районе за сутки выявлен 21 случай заболевания COVID-19, в Пермском — 16, в Лысьве — 12, в Добрянке — 11, в Октябрьском — 10. От четырех до девяти случаев заражения выявлено в Орде, Очере, Чусовом, Александровске, Березниках, Губахе, Чайковском и Березовке.

В Пермском крае обнаружены новые очаги заражения коронавирусом. В Елово число заболевших COVID-19 в период с 8 по 22 декабря увеличилось на 71%, в Большой Соснове — на 70%, в Куеде — на 52%, Суксуне — на 51%, Юрле — на 50%. Примечательно, что в Юрле и Большой Соснове рост заболеваемости продолжается уже второй двухнедельный период подряд.

Пожилых пермяков с коронавирусом будут чаще госпитализировать. Теперь в больницы будут попадать даже те пациенты преклонного возраста, у кого болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. Это связано с тем, что около 27% COVID-коек в регионе остаются свободными, а также снижается общее число обращений в поликлиники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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