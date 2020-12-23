Источники: в ХМАО идет борьба за самый большой партийный бюджет

В региональном отделении КПРФ уже давно зреет раскол Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Противники лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева хотят перенести главный офис партии из Ханты-Мансийска в Сургут и получить контроль над самым большим среди всех партий Югры портфелем финансовых активов. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников в КПРФ.

«Савинцев не хочет отказываться от лидерства в партии, а это решение давно прорабатывается, партия в расколе. Одна из причин конфликта — центральный офис КПРФ, который купили на деньги ЦК за несколько десятков миллионов рублей. Учитывая эту недвижимость, бюджет КПРФ — самый большой среди всех партий ХМАО и терять контроль над этими активами Савинцев не хочет», — рассказал URA.RU один из высокопоставленных коммунистов ХМАО.

Судя по данным избирательной комиссии Югры, в третьем квартале этого года активы КПРФ — почти 34 млн рублей. Для сравнения — у «Единой России» — менее 14,5 млн. «При этом на партийную работу денег нет, а офис в Ханты-Мансийске пустует. Когда в ХМАО прилетал представитель ЦК, он работал в Сургуте», — добавляет еще один инсайдер. По словам коммуниста, Савинцев, являясь лидером партии, отказывается обсуждать перенос «столицы» КПРФ в Сургут, что без явного лидера там, добавляет источник, сделать и невозможно. «В Сургуте нет партийца, которого приняли бы все. Сергей Чичканов мог бы им быть, но у него в биографии участие в «Совести» (члены «Совести» стали фигурантами уголовных дел — ред.). Сам Чичканов не ответил на звонки журналиста URA.RU. В региональном отделении КПРФ не ответили на вопросы URA.RU, попросив прислать официальный запрос.

Ранее URA.RU писало, что глава окружного комитета КПРФ Алексей Савинцев может лишиться своей должности. О недоверии его методам работы в муниципалитетах заявили коммунисты из Сургута и Нижневартовска.