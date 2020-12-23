23 декабря 2020

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора СО Евгения Куйвашева. Необр
Евгений Куйвашев разрешил госслужащим не работать в предновогодний день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства региона объявил 31 декабря 2020 года выходным днем. Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона, для этого выходной будет перенесен с субботы, 26 декабря.

«По предложению фракции „Единая Россия“ в Государственной Думе, которое поддержал Президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», — заявил глава региона.

По его словам, 24 декабря он подпишет соответствующее распоряжение. Действие документа распространяется на свердловских госслужащих. Органам госвласти, муниципалитетам, а также подведомственным им учреждениям перенос выходного дня с субботы на четверг просто рекомендован — губернатор не может обязать их принять соответствующие решения. В организациях иных форм собственности работодатели самостоятельно определяют режим труда и отдыха. Как писало URA.RU, накануне президент Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу «Единой России» в ходе заседания Госсовета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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