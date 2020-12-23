Свердловский парламент готов дать Высокинскому новую должность

Заксобрание утвердит бывшего мэра Екатеринбурга в должности первого замгубернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Депутаты свердловского заксобрания готовы поддержать кандидатуру Александра Высокинского при назначении на пост первого замгубернатора. Как заявила на пресс-конференции спикер Людмила Бабушкина, депутаты доверяют губернатору в подборе кадров.

«Александр Высокинский, безусловно, человек очень умный профессионально подготовленный во многих сферах деятельности. Губернатор назначил его своим первым заместителем и это решение, думаю, нам протранслирует. Поступит обращение — все комитеты и фракции будут рассматривать. Но сегодня мы доверяем губернатору — это его сфера ответственности», — прокомментировала Людмила Бабушкина. Она уточнила, что документы на утверждение Высокинского в областной парламент пока не поступили, но выразила уверенность, что это произойдет в установленные законом сроки.

Как писало URA.RU, ранее Александр Высокинский подал в отставку с поста мэра Екатеринбурга, и ее приняла городская дума. Кресло мэра в статусе врио занял Алексей Орлов. Кандидатуру первого замгубернатора, равно как и министра финансов, утверждает заксобрание. Внеочередное заседание запланировано на 26 января. Ранее источники агентства в органах областной власти говорили о том, что на нем одновременно с Высокинским будет утвержден в должности главы минфина его бывший подчиненный Александр Старков. В настоящее время он назначен исполняющим обязанности министра.