Пасха 2025: где искать богослужения и крестный ход в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в Пасху главное богослужение пройдет в Свято-Троицком соборе
© Служба новостей «URA.RU»
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Богослужение начнется во всех храмах одновременно
Богослужение начнется во всех храмах одновременно Фото:

Пасха остается одним из самых значимых праздников для россиян. В 2025 году православные отметят ее 20 апреля, в Екатеринбурге в этот день пройдут праздничные богослужения во всех храмах города. Где именно их искать — в материале URA.RU.

Главное Пасхальное богослужение области проведут в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 19 на 20 апреля. Также службы пройдут в Александро-Невском соборе, Благовещенской церкви Святых Божиих строителей, Вознесенской церкви, храме святого Серафима Саровского, храме святого Серафима Саровского, храме Покрова Пресвятой Богородицы, храме Марка Киево-Печерского, храме Рождества Христова, храме во имя святителя Николая Чудотворца. Начало везде в 23:30.

На следующий день, 20 апреля, в Свято-Троицком соборе пройдет Пасхальная вечерня и общегородской праздничный крестный ход с благодатным огнем. Он начнется в 16:00 и пройдет по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачева — Царская, завершится у Храма на Крови.

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Пасха остается одним из самых значимых праздников для россиян. В 2025 году православные отметят ее 20 апреля, в Екатеринбурге в этот день пройдут праздничные богослужения во всех храмах города. Где именно их искать — в материале URA.RU. Главное Пасхальное богослужение области проведут в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 19 на 20 апреля. Также службы пройдут в Александро-Невском соборе, Благовещенской церкви Святых Божиих строителей, Вознесенской церкви, храме святого Серафима Саровского, храме святого Серафима Саровского, храме Покрова Пресвятой Богородицы, храме Марка Киево-Печерского, храме Рождества Христова, храме во имя святителя Николая Чудотворца. Начало везде в 23:30. На следующий день, 20 апреля, в Свято-Троицком соборе пройдет Пасхальная вечерня и общегородской праздничный крестный ход с благодатным огнем. Он начнется в 16:00 и пройдет по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачева — Царская, завершится у Храма на Крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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