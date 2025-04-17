Пасха 2025: где искать богослужения и крестный ход в Екатеринбурге

Пасха остается одним из самых значимых праздников для россиян. В 2025 году православные отметят ее 20 апреля, в Екатеринбурге в этот день пройдут праздничные богослужения во всех храмах города. Где именно их искать — в материале URA.RU.
Главное Пасхальное богослужение области проведут в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с 19 на 20 апреля. Также службы пройдут в Александро-Невском соборе, Благовещенской церкви Святых Божиих строителей, Вознесенской церкви, храме святого Серафима Саровского, храме святого Серафима Саровского, храме Покрова Пресвятой Богородицы, храме Марка Киево-Печерского, храме Рождества Христова, храме во имя святителя Николая Чудотворца. Начало везде в 23:30.
На следующий день, 20 апреля, в Свято-Троицком соборе пройдет Пасхальная вечерня и общегородской праздничный крестный ход с благодатным огнем. Он начнется в 16:00 и пройдет по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачева — Царская, завершится у Храма на Крови.
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