В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в Москве

В Москве и во всем Центральном федеральном округе в пятницу будут гололедица, гололед, метели и снежные заносы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В пятницу совсем уж неблагоприятная погода в Москве: гололедица, снежные заносы, метели, гололед», — рассказал синоптик ТАСС. Местами при порывах ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду, уточнил Вильфанд. Но циклон принесет московскому региону и пользу. Интенсивные осадки увеличат высоту снежного покрова на 8−12 сантиментов, объяснил синоптик.
Ранее Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за глобального потепления в ближайшее время начнет уменьшаться зимний период. По мнению климатолога Екатерины Пестряковой, погодные аномалии, в частности, малоснежные зимы, могут привести к страшным последствиям для природы.
Подписывайтесь на URA.RU в