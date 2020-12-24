24 декабря 2020

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя Москва, силуэт, облако, город москва, ядерный взрыв, кремль, зарядье
Непогода затронет не только столицу, но и другие регионы Центрального федерального округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве и во всем Центральном федеральном округе в пятницу будут гололедица, гололед, метели и снежные заносы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В пятницу совсем уж неблагоприятная погода в Москве: гололедица, снежные заносы, метели, гололед», — рассказал синоптик ТАСС. Местами при порывах ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду, уточнил Вильфанд. Но циклон принесет московскому региону и пользу. Интенсивные осадки увеличат высоту снежного покрова на 8−12 сантиментов, объяснил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года в России. По его словам, которые приводит «Национальная служба новостей», из-за глобального потепления в ближайшее время начнет уменьшаться зимний период. По мнению климатолога Екатерины Пестряковой, погодные аномалии, в частности, малоснежные зимы, могут привести к страшным последствиям для природы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...