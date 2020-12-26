26 декабря 2020

Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

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Гендиректор ВОЗ призвал мир готовиться к новым пандемиям Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса 2020 года не будет последней. Мировому сообществу необходимо укреплять системы здравоохранения и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. С таким заявлением в субботу выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса, который добавил, что за последний год мир «перевернулся с ног на голову» и воздействие, которое вызывает коронавирус на мир, вышло за пределы «болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик».

Глава ВОЗ призвал не удивляться происходящему, поскольку на протяжении последних лет было много сообщений, обзоров и рекомендации, в которых говорилось, что мир «не подготовлен к пандемии». Из этого стоит извлечь уроки, направить инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 80 млн. Выздороветь удалось более чем 45 млн человек, жертвами пандемии стали 1,7 млн пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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