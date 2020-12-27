В Перми вводится новая система оплаты проезда в общественном транспорте
Последний день декабря в Пермском крае будет выходным — начальник департамента культуры переходит на новую должность — глава района не будет возвращать деньги в бюджет. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 28 декабря — в обзоре URA.RU:
Последний день года будет выходным
- Губернатор Дмитрий Махонин объявил 31 декабря выходным днем. По заявлению главы края, руководители предприятий всех форм собственности могут установить последний день года выходным, «с сохранением среднего заработка сотрудников».
Карантинные меры продлены
- Противокоронавирусные ограничения продлены до 24 января 2021 года. Решение принято оперштабом по борьбе с распространением COVID-19.
Начальник департамента культуры уходит с должности
- Глава департамента культуры Перми Елена Неганова с 28 декабря покидает свой пост. Она переходит на должность руководителя Центра спортивной подготовки Пермского края.
Глава Перми изменил правила работы общественного транспорта
- И. о. главы Перми Алексей Демкин изменил правила проезда в городском общественном транспорте. Теперь пассажиры могут пересаживаться на другой маршрут, не оплачивая проезд.
Руководитель муниципалитета обосновал свою премию
- Глава Большесосновского района Владимир Тресков, которому выписали премию по итогам года в размере 15 окладов, не будет возвращать эти деньги в местный бюджет. Он заявил URA.RU, что получил денежное поощрение заслуженно.
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