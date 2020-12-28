Один из проектов к юбилею Перми подорожал на миллиард рублей

Реконструкция Комсомольского проспекта началась в 2019 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Затраты на капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми выросли в полтора раза по сравнению с первоначально озвученными цифрами. Объект реконструируют в рамках подготовки к 300-летию Перми (2023 год). Общая стоимость работ оценивается в 2 миллиарда 560 миллионов рублей, пояснили URA.RU в министерстве культуры Пермского края.

«В рамках празднования юбилея города […] проводятся масштабные работы по благоустройству городского пространства. До 2023 года будет завершена реконструкция эспланады. В 2020—2022 годах предполагается реконструировать квартал №66, сметная стоимость строительства в этой части эспланады составит 786,5 млн рублей. Кроме того, проводится капитальный ремонт Комсомольского проспекта (2,56 млрд рублей)», — уточнили в пресс-службе минкультуры края.

Еще 550 млн рублей будет потрачено на ремонт фасадов жилых домов, расположенных вдоль проспекта. Реконструкция Комсомольского проспекта стартовала в 2019 году, завершить все работы власти планируют к 2022 году, а к 2023 году планируется закончить ремонт домов. Ранее власти города сообщали, что затраты на проведение всех работ могут составить от 900 миллионов до 1,5 млрд рублей.