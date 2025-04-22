22 апреля 2025

В каких коттеджных поселках под Пермью дешевле всего купить участок

В Перми стоимость сотки в коттеджных поселках начинается от 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетные участки продают в разных направлениях
Бюджетные участки продают в разных направлениях Фото:

Рядом с Пермью стоимость сотки земли в организованных коттеджных поселках начинается от 30 тысяч рублей за сотку. В одних локациях за такую стоимость можно построить только дачу, а в других дом для круглогодичного проживания. Где находятся бюджетные поселки, и что в них находится — в материале URA.RU.

30-40 тысяч рублей за сотку

За 30-35 тысяч рублей продают сотку в коттеджном поселке «Новое Башкултаево», который находится за аэропортом «Большое Савино». Студя по данным сайта поселка, свободных участков осталось всего семь. Площадь у них разная — от шести до 20 соток. Уточняется, что земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Из Перми до поселка добираться всего 25 минут. Подъехать к дому можно круглый год, и остановка автобуса находится рядом. Проведено электричество.

Также сотки за 30 тысяч рублей продают в жилом квартале «Устиново» на Нестюковском тракте. Но здесь можно построить только дачу. На участке под ИЖС сотка будет стоить 60 тысяч рублей. Жилой квартал находится в пяти километрах от улицы Леонова. Есть асфальтированная дорога.

40-50 тысяч рублей за сотку

Ко всем участкам проведено электричество
Ко всем участкам проведено электричество
Фото:

За 40 тысяч рублей можно купить сотку земли в коттеджном поселке «Хохловские берега» рядом с деревней Хохловка в 49 километрах от Перми, рассказали URA.RU в компании «Загородный дом». Участки продают под ИЖС. Их размер от восьми до 20 соток. Проведены электричество и водопровод. Поселок расположен на берегу Камы. На территории «Хохловских берегов» планируют построить детскую и спортивную площадки.

От 40 тысяч рублей сотку предлагают в поселке «Новая Филипповка» рядом с Кунгуром. В продаже остались участки площадью от 6,2 сотки. На сайте поселка пишут, что в трех минутах езды от «Новой Филипповки» находятся пункты выдачи маркетплейсов, а поликлиники, аптеки и школы — в шаговой доступности.

В деревне Большая Липовая в Добрянском округе участки продают по 45 тысяч рублей за сотку. Земля здесь также рассчитана под ИЖС. От деревни до микрорайона Гайва ехать полчаса. Подъезд на автомобиле есть круглый год, сказано в объявлении о продаже участков.

50-60 тысяч рублей за сотку

В направлении Усть-Качки в нескольких коттеджных поселках продают сотку за 50-60 тысяч рублей. Так, в «Луговском» на участке под дачу или сад сотка стоит 53 тысячи рублей, а на участке под ИЖС — 63 тысячи рублей. Поселок расположен на берегу Камы. В соседних населенных пунктах есть магазины, конно-спортивная база, санаторий.

В поселке «Большакино» сотка земли на участке для строительства дачи стоит 50 тысяч рублей. А в «Болдино Лайф» — за 55 тысяч рублей. К обеим локациям есть проезд круглый год, а также подведены линии электропередач, сказано на сайтах поселков.

Ранее URA.RU рассказало, где дешевле всего купить участок под дачу рядом с Пермью. Одним из самых бюджетных локаций оказался Краснокамский округ, в котором участок восемь соток продают за 50 тысяч рублей.

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Рядом с Пермью стоимость сотки земли в организованных коттеджных поселках начинается от 30 тысяч рублей за сотку. В одних локациях за такую стоимость можно построить только дачу, а в других дом для круглогодичного проживания. Где находятся бюджетные поселки, и что в них находится — в материале URA.RU. 30-40 тысяч рублей за сотку За 30-35 тысяч рублей продают сотку в коттеджном поселке «Новое Башкултаево», который находится за аэропортом «Большое Савино». Студя по данным сайта поселка, свободных участков осталось всего семь. Площадь у них разная — от шести до 20 соток. Уточняется, что земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Из Перми до поселка добираться всего 25 минут. Подъехать к дому можно круглый год, и остановка автобуса находится рядом. Проведено электричество. Также сотки за 30 тысяч рублей продают в жилом квартале «Устиново» на Нестюковском тракте. Но здесь можно построить только дачу. На участке под ИЖС сотка будет стоить 60 тысяч рублей. Жилой квартал находится в пяти километрах от улицы Леонова. Есть асфальтированная дорога. 40-50 тысяч рублей за сотку За 40 тысяч рублей можно купить сотку земли в коттеджном поселке «Хохловские берега» рядом с деревней Хохловка в 49 километрах от Перми, рассказали URA.RU в компании «Загородный дом». Участки продают под ИЖС. Их размер от восьми до 20 соток. Проведены электричество и водопровод. Поселок расположен на берегу Камы. На территории «Хохловских берегов» планируют построить детскую и спортивную площадки. От 40 тысяч рублей сотку предлагают в поселке «Новая Филипповка» рядом с Кунгуром. В продаже остались участки площадью от 6,2 сотки. На сайте поселка пишут, что в трех минутах езды от «Новой Филипповки» находятся пункты выдачи маркетплейсов, а поликлиники, аптеки и школы — в шаговой доступности. В деревне Большая Липовая в Добрянском округе участки продают по 45 тысяч рублей за сотку. Земля здесь также рассчитана под ИЖС. От деревни до микрорайона Гайва ехать полчаса. Подъезд на автомобиле есть круглый год, сказано в объявлении о продаже участков. 50-60 тысяч рублей за сотку В направлении Усть-Качки в нескольких коттеджных поселках продают сотку за 50-60 тысяч рублей. Так, в «Луговском» на участке под дачу или сад сотка стоит 53 тысячи рублей, а на участке под ИЖС — 63 тысячи рублей. Поселок расположен на берегу Камы. В соседних населенных пунктах есть магазины, конно-спортивная база, санаторий. В поселке «Большакино» сотка земли на участке для строительства дачи стоит 50 тысяч рублей. А в «Болдино Лайф» — за 55 тысяч рублей. К обеим локациям есть проезд круглый год, а также подведены линии электропередач, сказано на сайтах поселков. Ранее URA.RU рассказало, где дешевле всего купить участок под дачу рядом с Пермью. Одним из самых бюджетных локаций оказался Краснокамский округ, в котором участок восемь соток продают за 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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