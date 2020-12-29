Из деревни Еремино можно выбраться только вертолетом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Единственный зимник до деревни Еремино в Гаринском округе (Свердловская область) засыпан снегом и для автомобилей давно стал непроходим. Жители деревни жалуются, что чиновники Гаринского ГО, в обязанности которых входит следить за состоянием этой дороги, постоянно находят причины ее не чистить.

В редакцию URA.RU обратился владелец охот.хозяйства «Петрово 3Е», находящегося недалеко от Еремино, Анатолий. Он рассказал, что единственную дорогу до деревни не чистили от снега уже больше месяца, в результате чего проехать по ней можно, разве что, на снегоходе. Однако у жителей деревни нет техники, способной добраться до Гари (больше 80 км по трассе). В результате на сегодняшний деревня полностью. изолирована: пожарные, полиция или скорая помощь физически не смогут туда доехать.

«Зимник чистят один раз в сезон, потом его засыпает снегом и все. Больше дороги нет», — говорит собеседник URA.RU. По его словам, когда осенью у одного из жителей Еремино, Валерия Тугачева был инфаркт, пришлось вызывать вертолет МЧС.

Ситуация, когда на всю зиму Еремино оказывается отрезанной от мира, повторяется не первый год. Анатолий рассказал, что он неоднократно общался с представителями администрации Гаринского ГО, но ситуация не менялась. «То денег нет, то трактор сломался, то солярка замерзла», — говорит он.

6-7 лет назад, вспоминает наш собеседник, до Еремино можно было добраться на рейсовом вертолете (там есть аэродром), летом жители плавали до Гари на моторках, а в морозы был отличный зимник, который регулярно чистили. Но с каждым годом, по словам Анатолия ситуация все хуже и изменений к лучшему не предвидится. Получить комментарии в администрации Гаринского городского округа редакции URA.RU не удалось.