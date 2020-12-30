30 декабря 2020

Мишустин назначил замдиректора ФСО заместителем главы Минцифры РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил девятого заместителя главы Минцифры РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем министра цифрового развития России. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение подписано 29 декабря.

На сайте Федеральной службы охраны России (ФСО) Владимир Белановский значится руководителем службы специальной связи и информации, а также заместителем директора ведомства. Он стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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