Мишустин назначил замдиректора ФСО заместителем главы Минцифры РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Белановского заместителем министра цифрового развития России. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе. Распоряжение подписано 29 декабря.
На сайте Федеральной службы охраны России (ФСО) Владимир Белановский значится руководителем службы специальной связи и информации, а также заместителем директора ведомства. Он стал девятым заместителем главы Минцифры Максута Шадаева.
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