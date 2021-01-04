BigBabyTape предупредил фанатов об опасности потерять деньги

Рэпер BigBabyTape предупредил фанатов о мошенниках, пытающихся нажиться на его мерче. Злоумышленники создают фэйковые группы в соцсетях.
В Instagram BigBabyTape опубликовал скрин группы во «ВКонтакте», в которой якобы продавалось худи Benzoo, выпущенное им для поклонников. «Не ведитесь на эту ***** (ерунду). Вещи можно купить только во время официальных дропов на сайте и закрытом аккаунте в Instagram», — написал артист в сторис.
В официальном аккаунте, где продается мерч BigBabyTape, скоро появятся новые товары, рассказал рэпер. По словам артиста, это произойдет уже 5 января.
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