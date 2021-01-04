04 января 2021

BigBabyTape предупредил фанатов об опасности потерять деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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BigBabyTape продает свой мерч под брендом Benzoo Фото: Instagram @benzogang_tape

Рэпер BigBabyTape предупредил фанатов о мошенниках, пытающихся нажиться на его мерче. Злоумышленники создают фэйковые группы в соцсетях.

В Instagram BigBabyTape опубликовал скрин группы во «ВКонтакте», в которой якобы продавалось худи Benzoo, выпущенное им для поклонников. «Не ведитесь на эту ***** (ерунду). Вещи можно купить только во время официальных дропов на сайте и закрытом аккаунте в Instagram», — написал артист в сторис.

В официальном аккаунте, где продается мерч BigBabyTape, скоро появятся новые товары, рассказал рэпер. По словам артиста, это произойдет уже 5 января.

Фото: Instagram @benzogang_tape

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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