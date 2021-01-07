Рубль может ослабнуть на фоне новых санкций против РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Цены на нефть продолжают расти на фоне сокращения запасов нефти в США, которое превзошло ожидания. Также на росте цен сказалось обещание Саудовской Аравии снизить объем добычи вслед за Америкой. Стоимость американской нефти WTI достигла 51,12 доллара (+0,96%). Североморская нефть Brent стоит 54,61 доллара (+0,57%) за баррель. По данным Московской биржи на 6 января (7 января был выходной), доллар упал до 73,92 рубля (меньше на 11 копеек), курс евро поднялся до 91,09 рубля (меньше на 0,09 рубля).

Ситуация в России

С 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) возьмут на себя обязанность по установлению пенсии россиянам, уехавшим или выезжающим на постоянное место жительства за пределы РФ. Постановление о расширении полномочий МФЦ ранее подписал премьер Михаил Мишустин.

Окладная часть зарплаты работников бюджетной сферы вырастет до 70-90% после введения новой системы оплаты труда в 2021 году, рассказали в Госдуме. Однако, по словам депутата Олега Шеина, разница в зарплатах в регионах пока сохранится.

В России заканчивается действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов против должников. Эксперты полагают, что после новогодних праздников заемщики уже начнут возбуждать дела о банкротстве.

За пять лет, когда выплаты работающих пенсионеров не индексировались, государство сэкономило свыше триллиона рублей, подсчитали журналисты «Комсомольской правды». Если бы эти деньги сейчас раздали, каждому бы досталось по 100 тысяч рублей. Также журналисты предложили другие варианты — выплатить все индексации, уровняв в правах работающих и неработающих пенсионеров, либо назначить работающим пенсионерам новые индексации.

Бизнесмен Олег Тиньков потерял контроль в TCS Group после конвертации голосующих акций из класса B в класс A. Доля голосующих акций Тинькова в TCS Group снизилась с 84% до 35%, так как акции класса A дают один голос, акции класса B — десять. Бизнесмен обосновал данное решение желанием соблюдать интересы инвесторов.

Ситуация в мире

Рост цен на продовольственные товары по итогам 2020 года достиг максимума за три года. Индекс цен вырос в годовом выражении на 2,9 пункта — до 97,9 пункта, рассказали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Илон Маск стал богатейшим человеком мира в результате роста акций Tesla. Его состояние превысило 188 млрд долларов. Таким образом, он опередил основателя Amazon Джеффа Безоса.

Курс биткоина впервые превысил 40 тысяч долларов. А общая рыночная стоимость всех криптовалют, по данным портала CoinMarketCap, впервые превысила один триллион долларов.

В Германии создадут фонд в поддержку «Северного потока — 2» . Датское энергетическое агентство возобновит прокладку трубопровода с 15 января.

Прогнозы и мнения экспертов

Тенденция ослабления доллара к другим мировым валютам продолжится, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Если власти США введут санкции против России, рубль в январе может резко подешеветь, рассказал экономист Никита Масленников. Курс российской валюты может обвалиться до 80-85 рублей за доллар уже к концу января. Однако на фоне протестов в США может ослабнуть и доллар. Текущие события в Соединенных Штатах не ухудшат состояние мировой экономики , уверен глобальный руководитель макроаналитики в финансовой группе ING Карстен Бржески.

Часть российских авиакомпаний могут обанкротиться из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, предположил гендиректор Infomost Борис Рыбак. По его мнению, это частично отразится на ценах, которые начнут постепенно возвращаться к уровню 2019 года.

Эксперты не ожидают значительного понижения ставок по ипотеке в 2021 году. По мнению представителей российских рейтинговых агентств, они могут даже вырасти.

Согласно прогнозу Минэнерго РФ, добыча и экспорт угля снизятся , а налоговые отчисления в бюджет от угольной отрасли в 2020 и 2021 годах упадут на 10%. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что цена на нефть на мировых рынках в 2021 году вряд ли будет ниже 50 долларов за баррель.