Путин пригласил Алиева и Пашиняна на переговоры в Москву

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
На встрече будет решаться судьба военнопленных Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле 11 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Их инициатором стал Владимир Путин. Стороны обсудят решение различных проблем, связанных с Нагорным Карабахом. Такая информация размещена на официальном сайте Кремля.

«Планируется обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении. Особое внимание уделят оказанию помощи жителям районов, пострадавших от военных действий, пишут «Известия».

«Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательные операции, связанные с нашими солдатами, находящимися в тылу азербайджанцев, поиск тел погибших, судьба пропавших без вести», — написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Николы Пашиняна Мане Геворкян. Она также добавила, что обсуждение этих вопросов — ключевая тема трехсторонних переговоров.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана обострился 27 сентября 2020 года. 10 ноября стороны подписали заявление о прекращении огня. Однако некоторые эксперты предрекают возобновление вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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