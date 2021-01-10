Путин пригласил Алиева и Пашиняна на переговоры в Москву

На встрече будет решаться судьба военнопленных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле 11 января состоятся переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Их инициатором стал Владимир Путин. Стороны обсудят решение различных проблем, связанных с Нагорным Карабахом. Такая информация размещена на официальном сайте Кремля.

«Планируется обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении. Особое внимание уделят оказанию помощи жителям районов, пострадавших от военных действий, пишут «Известия».

«Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательные операции, связанные с нашими солдатами, находящимися в тылу азербайджанцев, поиск тел погибших, судьба пропавших без вести», — написала на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Николы Пашиняна Мане Геворкян. Она также добавила, что обсуждение этих вопросов — ключевая тема трехсторонних переговоров.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана обострился 27 сентября 2020 года. 10 ноября стороны подписали заявление о прекращении огня. Однако некоторые эксперты предрекают возобновление вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.