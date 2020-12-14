Венедиктов предрек новую войну в Нагорном Карабахе

Алексей Венедиктов считает, что конфликт в Карабахе еще не закончен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе может возобновиться конфликт, так как президент Азербайджана Ильхам Алиев все еще заинтересован в территориях непризнанной республики. Такое мнение выразил журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Эскалативность этой истории, этого региона, набитого оружием и оскорблением армян, безусловно, это оскорбление. Может привести к дальнейшей вооруженной эскалации», — сказал Венедиктов. По его словам, Алиев все еще заинтересован в территориях Карабаха, сплачивает вокруг себя народ республики и заручился поддержкой президента Турции Реджепа Эрдогана.

Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана, пишут « Утро.ру » Они объяснили свою активность тем, что в некоторых местах остались армянские отряды. Журналист и политолог Георгий Бовт считает, что дальнейшие вооруженные столкновения на спорной территории неизбежны. Командующий контингентом миротворческих сил в Карабахе Рустам Мурадов заверил, что ситуация в районе, где ранее было зарегистрировано нарушение режима тишины, нормализовалась, передает агентство Nation News.