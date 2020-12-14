Венедиктов предрек новую войну в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе может возобновиться конфликт, так как президент Азербайджана Ильхам Алиев все еще заинтересован в территориях непризнанной республики. Такое мнение выразил журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Эскалативность этой истории, этого региона, набитого оружием и оскорблением армян, безусловно, это оскорбление. Может привести к дальнейшей вооруженной эскалации», — сказал Венедиктов. По его словам, Алиев все еще заинтересован в территориях Карабаха, сплачивает вокруг себя народ республики и заручился поддержкой президента Турции Реджепа Эрдогана.
Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана, пишут «
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