Венедиктов предрек новую войну в Нагорном Карабахе

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Интервью с Алексеем Венедиктовым. Екатеринбург , венедиктов алексей
Алексей Венедиктов считает, что конфликт в Карабахе еще не закончен Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе может возобновиться конфликт, так как президент Азербайджана Ильхам Алиев все еще заинтересован в территориях непризнанной республики. Такое мнение выразил журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Эскалативность этой истории, этого региона, набитого оружием и оскорблением армян, безусловно, это оскорбление. Может привести к дальнейшей вооруженной эскалации», — сказал Венедиктов. По его словам, Алиев все еще заинтересован в территориях Карабаха, сплачивает вокруг себя народ республики и заручился поддержкой президента Турции Реджепа Эрдогана.

Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана, пишут «Утро.ру» Они объяснили свою активность тем, что в некоторых местах остались армянские отряды. Журналист и политолог Георгий Бовт считает, что дальнейшие вооруженные столкновения на спорной территории неизбежны. Командующий контингентом миротворческих сил в Карабахе Рустам Мурадов заверил, что ситуация в районе, где ранее было зарегистрировано нарушение режима тишины, нормализовалась, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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