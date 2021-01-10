С 2017 года бизнес-центр упал в цене почти в 2,5 раза Фото: Российский аукционный дом

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» продает акции бизнес-центра «Нахимов» в центре Екатеринбурга. Объявление размещено на сайте Российского аукционного дома. С 2017 года бизнес-центр упал в цене почти в 2,5 раза.

«Агентство предлагает заключить договор купли-продажи актива на основных условиях, которые содержатся в публичной оферте и проекте договора купли-продажи актива по цене 97,55 млн рублей», — говорится в публичной оферте.

В документах указано, что основными видами деятельности ООО «Нахимов» являются сдача собственных помещений в аренду (2 246,5 квадратных метров) и оказание услуг по управлению зданием бизнес-центра в целом. 14-этажное здание располагается по улице Вайнера, 9а. «В соответствии с качественной классификацией офисных зданий указанный объект недвижимого имущества относится к классу „В+“», — уточняют в агентстве.

В 2017 году бизнес-центр уже выставляли на продажу. Тогда за него просили 240 млн рублей. В 2019 году за акции просили на 60 млн рублей меньше — 180 млн рублей. По базе данных СБИС, деятельность предприятия убыточна четыре года подряд.

Фото: Российский аукционный дом

Фото: Российский аукционный дом