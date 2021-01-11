СМИ: женщина с ребенком, просившая помощи в Twitter, погибла

СМИ сообщили о смерти женщины в пожаре Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница горящего дома в Екатеринбурге, которая просила помощь в Twitter, погибла в пожаре. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Женщина с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, погибли», — сообщает издание, ссылаясь на сообщение начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых. Ранее он сообщил имена нескольких погибших. Среди них оказались Вера, 2013 года рождения, ее мама по имени Наталья 1982 года рождения и Лора 1976 года рождения. РИА «Новости» и ряд городских СМИ сообщают, что речь идет именно о той женщине, которая молила о помощи в соцсетях. Горелых в беседе с URA.RU отметил, что не может утверждать, что погибла именно она.

В Екатеринбурге в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Рассветная, 7 произошел пожар. По последним данным, жертвами стали восемь человек. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В квартире, которая стала очагом возгорания, использовались горелки и были обнаружены окурки от табачных изделий. Одна жительниц дома пыталась попросить помощи в Twitter. Она заявила, что вместе с ребенком не может выбраться из квартиры и задыхается.