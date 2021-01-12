Морозы создадут проблемы на челябинских и курганских дорогах

На Урале прогнозируется до 35 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дорогах в Челябинской и Курганской областях с 12 по 14 января из-за чрезвычайно-опасных погодных явлений может быть затруднено движение. Речь идет о морозах до 35 градусов ниже нуля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«По прогнозам синоптиков в отдельных районах ожидается холодная погода в ночные часы минус 25-29 градусов, местами до минус 35. Техника и механизмы в осложненных погодных условиях работают на пределе своих возможностей, любая неисправность может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», — заявляют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Кроме того, дорожные службы просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. Также водителей просят не создавать препятствий для работающей спецтехники.