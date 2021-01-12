В ХМАО после новогодних каникул произошел всплеск заражения COVID

За сутки в Югре выявлено 211 случаев заражения коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО после окончания новогодних каникул фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в Югре выявлено 211 случаев заражения коронавирусом, в то время как на 11 января было зафиксировано 196 новых пациентов с этим заболеванием. «По состоянию на 13 января югорчане с COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете. Сургут — 42; Ханты-Мансийск — 33; Урай — 20; Нижневартовск — 18; Нягань — 11; Нефтеюганск — 10; Советский район — 9; Мегион — 8; Кондинский район — 8; Нефтеюганский район — 7; Октябрьский район — 7; Радужный — 7; Белоярский район — 6; Сургутский район — 6; Когалым — 5; Нижневартовский район — 5; Пыть-Ях — 3; Лангепас — 2; Ханты-Мансийский район — 2; Югорск — 1; Березовский район — 1», — говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе также добавили, что на момент выявления заболевания у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у четырех человек заболевание протекает бессимптомно. Состояние здоровье 89 югорчан, которые болеют коронавирусом, врачи сейчас оценивают как тяжелое, 57 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее из-за пандемии коронавируса в школах ХМАО ввели дополнительную систему контроля, чтобы строже соблюдать противоэпидемические меры. Чиновники рассчитывают, что благодаря ей удастся сократить число заболевших в образовательных учреждениях.