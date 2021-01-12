Новая волна COVID придет в Челябинскую в конце января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 13 января, — 403-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 319-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток, в Челябинской области число зараженных достигло 39 685, выздоровели 24 888 и скончалось 1 413 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 448 203 (+22 934) случая заражения. Вылечились 2 825 430 (+24 755) пациентов — около 82% от заболевших. Умерли 62 804 (+531) человека — 1,8% от заразившихся.

Челябинцы реже заражаются, но чаще умирают

В Челябинской области на 12 января выявили 289 новых зараженных коронавирусом (накануне было 291, днем ранее 294). На фоне снижения заболеваемости растет число смертельных случаев: 15 против 13 накануне и 12 днем ранее. При этом в новогодние праздники в день умирали не более 8-9 человек.

До новой волны COVID на Южном Урале осталось две недели.

Новая волна коронавируса ожидается в Челябинской области к концу января. «Подъем заболеваемости ожидается через 7—14 дней после официального начала учебы и работы. К концу месяца мы ждем всплеск количества заболевших, однако рост будет не столь интенсивным, как в сентябре», — заявил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов. «Мы вышли на плато, которое будет сохраняться до февраля», — добавил эксперт.

В области станет меньше ковидных баз

С 23 января начнут работать в обычном режиме три госпитальные базы, где лечили больных коронавирусом: в Верхнеуральске, в горбольнице №1 Челябинска и в горбольнице №3 Миасса. Продолжается строительство второй очереди новой областной инфекционной больницы в Малой Сосновке под Челябинском. К весне мощность медцентра вырастет в 1,5 раза. При этом власти решили сохранить резерв коек, которые можно будет использовать при новых волнах COVID.

Педагог после перенесенного COVID умер за рулем по пути в больницу

В Копейске по пути из одной больницы в другую скончался известный в городе педагог Валерий Архип. После перенесенного коронавируса он вышел на работу, но почувствовал себя плохо. Отменив занятия, он отправился к врачу — а тот срочно направил его к кардиологу. По дороге учитель потерял сознание, его автомобиль уткнулся в сугроб. Прохожие, обратив внимание на буксующую машину, вызывали скорую — но приехавшая бригада могла лишь констатировать смерть. Ранее в Челябинской области от коронавируса скончались известный в Карталинском районе педагог, директор многоотраслевого техникума Сагындык Ермухаметов, учитель математики лицея №92 Раиса Бастракова и проректор Южно-Уральского института искусств, профессор Виктор Бабюк.

Власти рассказали, как челябинские чиновники переболели COVID

Большинство членов правительства Челябинской области переболели коронавирусом. Они не были привиты. Об этом 12 января на брифинге, отвечая на вопрос URA.RU, заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. «Достаточно большое число чиновников — включая вице-губернаторов и министров — переболели COVID. Никто из переболевших не был привит. Я привилась в начале августа, фактически тестируя вакцину на себе», — уточнила Гехт.

Губернатор Текслер поставит прививку от COVID

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен поставить прививку от коронавируса, заявил глава региона 12 января. Текслер сообщил, что в ближайшее время в область прибудет 151 тысяча единиц вакцины от COVID-19. Ранее в регион поступило 6442 дозы вакцины. На пресс-конференции перед Новым годом губернатор, отвечая на вопрос, будет ли он сам ставить прививку, заявил, что сделает это, когда вакцина станет доступна широкому кругу южноуральцев.