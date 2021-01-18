Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует переизбраться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона продлил режим ограничений — вице-мэр Екатеринбурга ушла в областное правительство — глава области посетит Нижний Тагил — мэр Среднеуральска подал в отставку — глава Каменск-Уральского планирует остаться на своем посту. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продлены карантинные меры

Губернатор Евгений Куйвашев продлил до 1 февраля коронавирусные ограничения в области. В частности, сохраняется запрет на посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях и на работу ресторанов в ночное время.

Замглавы Екатеринбурга переходит в областное правительство

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь уходит из городской администрации и займет пост советника первого замгубернатора региона Александра Высокинского.

Глава Каменск-Уральского может остаться на своем посту

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал документы в гордуму и вновь претендует на пост градоначальника. Об этом Шмыков сообщил URA.RU.

Глава Среднеуральска уходит в отставку

Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин 18 января покинул свой пост. В ближайшие дни может быть назначено внеочередное заседание гордумы, где депутаты решат вопрос о смене главы города.

Глава области посетит Нижний Тагил

Губернатор Евгений Куйвашев 20 января посетит Нижний Тагил, где проведет заседание штаба по подготовке к 300-летию города. Также губернатор посетит несколько социальных объектов.