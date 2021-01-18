18 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 19 января. Продлены карантинные меры, мэр Среднеуральска ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, шмыков алексей
Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков планирует переизбраться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона продлил режим ограничений — вице-мэр Екатеринбурга ушла в областное правительство — глава области посетит Нижний Тагил — мэр Среднеуральска подал в отставку — глава Каменск-Уральского планирует остаться на своем посту. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

В регионе продлены карантинные меры

  • Губернатор Евгений Куйвашев продлил до 1 февраля коронавирусные ограничения в области. В частности, сохраняется запрет на посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях и на работу ресторанов в ночное время.

Замглавы Екатеринбурга переходит в областное правительство

Глава Каменск-Уральского может остаться на своем посту

Глава Среднеуральска уходит в отставку

Глава области посетит Нижний Тагил

  • Губернатор Евгений Куйвашев 20 января посетит Нижний Тагил, где проведет заседание штаба по подготовке к 300-летию города. Также губернатор посетит несколько социальных объектов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...