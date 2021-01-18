Пермская политэлита не верит в новую схему выборов в Госдуму

Ксения Айтакова и Олег Постников (справа) не верят, что пермские кандидаты-единороссы будут биться между собой на выборах в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова и руководитель фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников не верят, что на предстоящих выборах в Госдуму в одномандатных избирательных округах может начаться борьба двух провластных кандидатов. Об этом URA.RU рассказали они сами. При этом в округе № 58 уже сошлись два депутата-единоросса — Игорь Сапко и Игорь Шубин, которым якобы одобрили одновременное участие в кампании.

«Не может такого быть. С учетом подхода к деятельности, мне не очень верится в эту вольную схему. Не могут вольную дать всем», — рассказала URA.RU Айтакова. Постников также назвал подобную схему «невероятной». При этом оба собеседника убеждены, в случае развития событий по такому сценарию, их партии и кандидаты только выиграют. «Тогда у оппозиции появится шаткий шанс (как в лотерее), что кандидаты от „Единой России“ растащат голоса между собой», — добавляет Постников.

Лидер реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова видит в подобной схеме секретный план единороссов. «Видимо партия власти пытается убить двух зайцев: поднять в глазах электората легитимность своих кандидатов и решить свою давнюю проблему с внутрипартийными разногласиями по праймериз», — пояснила URA.RU Куликова.

Секретарь пермского отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что партия будет поддерживать только победителей праймериз. При этом, если проигравший праймериз член партии примет участие в выборах самостоятельно, то это пойдет в разрез с интересами «Единой России». «Запретить мы этого не можем. Но и сказать, что это приветствуется мы тоже не можем. Победитель праймериз — это кандидат партии», — сказал URA.RU Григорьев.